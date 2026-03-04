Руски танкер избухна в пламъци между Либия и Малта (Видео)

Руският танкер за природен газ Arctic Metagaz е избухнал в пламъци в Средиземно море, съобщава Times of Malta. Инцидентът е станал в морското пространство между Малта и Либия. Екипажът твърди, че корабът е бил атакуван с дрон.
След подадения сигнал за бедствие малтийските власти са изпратили военен кораб към мястото на произшествието. Моряците са били евакуирани от преминаващ наблизо плавателен съд, а публикувани кадри показват силен пожар в носовата част на танкера.
Според изданието Arctic Metagaz е под санкции на ЕС, САЩ и Великобритания. Данни от системите за проследяване показват, че последният сигнал от транспондера на кораба е бил подаден преди около 30 часа, когато той се е намирал южно от Малта. Плаването с изключен транспондер представлява нарушение на морските правила и често се използва за избягване на контрол и превоз на товари под ембарго.
ด่วน! เรือรัสเซียถูกโดรนระเบิด! อดีตนายกสวีเดน Carl Bildt โพสต์คลิปเรือขนส่งก๊าซ LNG รัสเซียชื่อ Arctic Metagaz ระเบิดไฟลุกท่วมกลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแถบมอลต้า- ลิเบีย ยังไม่มีรายงานว่าใครเป็นคนปล่อยโดรนโจมตีทางทะเล pic.twitter.com/lVdKKFJyof— Sirote Klampaiboon (@sirotek) March 4, 2026