Руски танкер избухна в пламъци между Либия и Малта (Видео)

Руският танкер за природен газ Arctic Metagaz е избухнал в пламъци в Средиземно море КАДЪР: X/@sirotek

Руският танкер за природен газ Arctic Metagaz е избухнал в пламъци в Средиземно море, съобщава Times of Malta. Инцидентът е станал в морското пространство между Малта и Либия. Екипажът твърди, че корабът е бил атакуван с дрон.

След подадения сигнал за бедствие малтийските власти са изпратили военен кораб към мястото на произшествието. Моряците са били евакуирани от преминаващ наблизо плавателен съд, а публикувани кадри показват силен пожар в носовата част на танкера.

Според изданието Arctic Metagaz е под санкции на ЕС, САЩ и Великобритания. Данни от системите за проследяване показват, че последният сигнал от транспондера на кораба е бил подаден преди около 30 часа, когато той се е намирал южно от Малта. Плаването с изключен транспондер представлява нарушение на морските правила и често се използва за избягване на контрол и превоз на товари под ембарго.

Руският танкер за природен газ Arctic Metagaz е избухнал в пламъци в Средиземно море КАДЪР: X/@sirotek

