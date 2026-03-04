ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Либерийците по поречието на Мафа и Мавор Крийк сигнализират за разлив на химикали

Риба

Либерийците, които живеят покрай реките Мафa и Мавор Крийк в окръг Гранд Кейп Маунт, изразиха тревога след откриването на мъртви водни видове, основно риби, по бреговете на двете реки и свързаните с тях притоци, предаде либерийската новинарска агенция ЛИНА, цитирана от БТА.

Местните жители твърдят, че причината може да е евентуален разлив на химикали.

В началото на миналата седмица ръководството на миннодобивната компания „Беа Маунтин" (Bea Mountain Mining Corporation) е уведомило за това Агенцията за опазване на околната среда на Либерия, след сигнали за голямо количество мъртва риба в реката. На свой ред агенцията е изпратила незабавно екип от еколози и инспектори, които да извършат оглед на място в засегнатия район.

След посещението държавната служба съобщи, че е започнала проверки на засегнатите места, както и събиране на проби от вода, утайки и риба за лабораторен анализ.

В официално съобщение либерийската Агенция за опазване на околната среда заяви, че на място се измерват основни показатели за качеството на водата и че се водят разговори със съответните заинтересовани страни с цел събиране на първична информация.

Според институцията разследването има за цел да установи причината и мащаба на измирането на водните видове, както и да оцени евентуалните рискове за околната среда и общественото здраве.

Агенцията за опазване на околната среда настоятелно призовава гражданите да се въздържат от събиране, докосване, продаване или консумация на мъртва риба или други водни организми от Мавор Крийк и близките водоеми до второ нареждане.

Въпреки тези уверения, случаят предизвика страх сред жителите, които настояват за по-строги превантивни мерки срещу това, което те определят като рецидив.

Говорейки от името на засегнатите жители, кметът на град Вай, Боакай Паасеве, заяви пред ЛИНА, че общността е разочарована от "системните" разливи на химикали във водата.

„За първи път преживяхме това през 2016 година и оттогава продължаваме да ставаме свидетели на подобни случаи", каза Паасеве.

Той призова правителството на Либерия да гарантира, че минната компания ще бъде по-внимателна при използването на химикали, за да се предотвратят бъдещи инциденти.

Паасеве настоя правителството на Либерия спешно да се намеси във връзка с нарастващата водна криза, която засяга общностите по протежение на Мавор Крийк.

Жителите подчертаха, че реката е основен източник на питейна вода за няколко града и села. Сред засегнатите населени места са Мадина, Корма, Боунс Таун, Соко Таун, Ниандивун, Хайгбема, Кпамеджа и Кобоя, всички разположени по протежението на Мавор Крийк и Мафa.

„Призоваваме правителството да ни се притече на помощ и да гарантира, че използването на вредни химикали ще бъде напълно прекратено", апелира кметът.

„Те добиват злато, докато унищожават нашата риба", оплака се кметът на град Вай.

