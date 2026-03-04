Тридневно поклонение пред аятолаха Али Хаменей започва тази вечер

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иранците ще отдадат последна почит на Върховния лидер - аятолах Али Хаменей, на тридневно поклонение над тленните му останки, което започва тази вечер в столицата Техеран, предаде Ройтерс.

Церемонията е насрочена за 22:00 ч. местно време (20:30 ч. бълг. вр.) в джамията "Имам Хомейни", информират ирански медии.

След края на поклонението ще бъде оповестено кога ще е погребението.

Аятолах Хаменей загина при удар по време на започналата в събота съвместна американско-израелска военна операция срещу Иран. Бяха убити и членове на семейството му.

Рано сутринта на 4 март стана ясно, че за нов аятолах е избран неговият син Моджтаба Хаменей.