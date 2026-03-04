CNN: ЦРУ въоръжава кюрдски сили за въстание срещу режима в Иран

ЦРУ разработва план за въоръжаване на кюрдски сили с цел да бъде провокирано народно въстание в Иран, съобщи CNN, позовавайки се на собствени източници. Според информацията им администрацията на американския президент Доналд Тръмп води активни разговори както с ирански опозиционни групи, така и с кюрдски лидери в Ирак относно предоставянето на военна подкрепа.

По границата между Ирак и Иран, основно в автономния регион Иракски Кюрдистан, действат хиляди бойци от ирански кюрдски въоръжени формирования. Част от тези групи вече намекнаха за предстоящи действия и отправиха призив към иранските военни да преминат на тяхна страна.

От своя страна Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви, че е нанесъл удари по кюрдски позиции с десетки дронове. Кюрдски представител твърди, че в следващите дни се очаква опозиционни сили да се включат в сухопътна операция в западната част на Иран. Идеята е чрез въвличане на иранските сили за сигурност в бойни действия да се създаде възможност за невъоръжени протестиращи в големите градове да излязат на улицата без опасност от масови репресии. Според някои американски представители подобен ход би могъл да разтегне ресурсите на иранската армия и да предизвика допълнително напрежение в региона.

В същото време експерти предупреждават за сериозни рискове. Бивши американски дипломати отбелязват, че евентуалното въоръжаване на кюрдски милиции може да подкопае суверенитета на Ирак и да доведе до непредвидими последици в и без това нестабилната обстановка. Анализатори смятат, че Вашингтон се стреми да ускори вътрешната дестабилизация на иранския режим, разчитайки на историческото си партньорство с кюрдските сили. В същото време американското разузнаване оценява, че иранските кюрди засега не разполагат с достатъчно влияние и ресурси, за да предизвикат успешен бунт срещу властта.

Допълнително усложнение представлява липсата на единство сред самите кюрдски организации, които преследват различни политически цели. Това поставя под въпрос устойчивостта на евентуално сътрудничество с Вашингтон. Съществуват и опасения, че при провал на операцията и евентуално изтегляне на САЩ ще се задълбочи традиционното недоверие на кюрдите към американската подкрепа.

Съединените щати имат дългогодишна история на сътрудничество с кюрдски сили – от войната в Ирак до операциите срещу „Ислямска държава".