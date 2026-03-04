Мерц е подарил на Тръмп копие от търговския договор между САЩ и Прусия от 1785 г.

Германският канцлер Фридрих Мерц е подарил на президента на САЩ Доналд Тръмп реплика на договора за приятелство и търговия между САЩ и Прусия от 1785 г. като препратка към съществуващото в момента търговско напрежение, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Мерц, който снощи се срещна с Тръмп в Белия дом, заяви, че договорът е първото международно търговско споразумение, подписано между САЩ и трета страна, в случая - Прусия.

На 4 юли 1776 г. британските колонии обявяват независимостта си от Великобритания, проправяйки пътя за основаването на Съединените щати.

По време на първата им среща през юни 2025 г. Мерц подари на Тръмп копие в златна рамка от историческото удостоверение за раждане на дядото на Тръмп и го покани да посети родното място на предците му - малко село в Югозападна Германия.

Тръмп получи и голф стик с гравираните знамена на Германия и Съединените щати.

Мерц съобщи, че при вчерашната среща категорично е отхвърлил заплахите на Тръмп да прекъсне икономическите връзки с Испания.

„Казах му много ясно: не можете да сключите изолирано споразумение с Германия или споразумение с цяла Европа, с изключение на Испания. Тук всички сме в една лодка", заяви Мерц пред германската телевизия А Ер Де след срещата си с Тръмп в Белия дом.

По време на срещата Тръмп публично разкритикува Мадрид, като заяви, че някои европейски страни, включително Испания, са се държали лошо по време на американските удари срещу Иран. Тръмп заяви, че Испания е отказала да разреши военните й бази да се използват в кампанията и заплаши, че в отговор САЩ могат да прекратят търговията със страната.

Мерц подчерта, че Испания е член на Европейския съюз и всякакви търговски преговори със САЩ трябва да се водят колективно или изобщо да не се водят. Не е възможно да се проявява наказателно отношение единствено към Испания, посочи той.

Търговските преговори по отношение на единния пазар на ЕС се водят от Европейската комисия от името на всички 27 държави членки. Отделни страни като Германия не могат да договарят независими споразумения с трети страни като САЩ.