Израел заплаши да убие всеки следващ наследник на Хаменей

Израелският министър на отбраната Израел Кац заплаши в сряда, че ще убие всеки ирански лидер, избран за наследник на върховния лидер Али Хаменеx, който беше убит при американско-израелски удари по Техеран, докато Иран обяви тридневно държавно погребение за убития си лидер.

„Всеки лидер, избран от иранския терористичен режим да продължи да ръководи плана за унищожаване на Израел, заплашващ Съединените щати, свободния свят и страните в региона и потискащ иранския народ, ще бъде сигурен обект на убийство, независимо от името му или мястото, където се крие", заяви Кац в публикация в X.

Рано в сряда сутрин стана ясно, че синът на Али Хаменей Моджтаба е избран за нов аятолах.

Кац заяви, че той и премиерът Бенямин Нетаняху са инструктирали израелската армия да се подготви и да действа с всички средства, за да изпълни тази мисия като неразделна част от целите на операция „Ревящ лъв".

„Ще продължим да действаме с пълна сила, заедно с нашите американски партньори, за да унищожим способностите на режима и да създадем условия за иранския народ да го свали и замести", заяви той.