ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дизелът поскъпна с 1,56% за седмица

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22400739 www.24chasa.bg

Израел заплаши да убие всеки следващ наследник на Хаменей

5152
Израелският министър на отбраната Израел Кац Снимка: Twitter/@Kahlissee

Израелският министър на отбраната Израел Кац заплаши в сряда, че ще убие всеки ирански лидер, избран за наследник на върховния лидер Али Хаменеx, който беше убит при американско-израелски удари по Техеран, докато Иран обяви тридневно държавно погребение за убития си лидер.

„Всеки лидер, избран от иранския терористичен режим да продължи да ръководи плана за унищожаване на Израел, заплашващ Съединените щати, свободния свят и страните в региона и потискащ иранския народ, ще бъде сигурен обект на убийство, независимо от името му или мястото, където се крие", заяви Кац в публикация в X.

Рано в сряда сутрин стана ясно, че синът на Али Хаменей Моджтаба е избран за нов аятолах. 

Кац заяви, че той и премиерът Бенямин Нетаняху са инструктирали израелската армия да се подготви и да действа с всички средства, за да изпълни тази мисия като неразделна част от целите на операция „Ревящ лъв".

„Ще продължим да действаме с пълна сила, заедно с нашите американски партньори, за да унищожим способностите на режима и да създадем условия за иранския народ да го свали и замести", заяви той.

Израелският министър на отбраната Израел Кац Снимка: Twitter/@Kahlissee

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание