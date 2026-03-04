ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дизелът поскъпна с 1,56% за седмица

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22400783 www.24chasa.bg

САЩ разрешиха на част от персонала на посолството си в Кипър да напусне страната

2748
Кипър. СНИМКА: Pixabay

Държавният департамент на САЩ разреши на част от персонала на посолството си в Кипър, която не е нужна за поддържане на основните функции на мисията, да напусне страната, съобщи кипърската новинарска агенция КНА, цитирана от БТА.

Като причина за решението се изтъкват смущенията на полетите от региона заради бойните действия между САЩ и Иран, както и ударът с дрон срещу британската военна база Акротири на острова в нощта срещу понеделник.

Решението за напускането на част от персонала е обявено в актуализирана препоръка за пътуванията в Кипър, в която равнището на опасност е повишено до трето и американските граждани се съветват да преразгледат плановете си за пътуване в страната „заради опасността от военен сблъсък". В препоръката се обръща внимание и на „ограничената подкрепа", която американското посолство в Кипър може да окаже на територията, контролирана от турскокипърските власти.

Кипър. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание