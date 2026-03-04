КМГ: Foreign Policy: Пристрастени ли са САЩ към войната?

Американското списание Foreign Policy наскоро публикува на сайта си статия на професора по международни отношения от Харвардския университет Стивън Уолт, в която се поставя въпросът дали Съединените щати не са развили „пристрастяване" към войната.

Авторът отбелязва, че американските президенти често обещават по време на предизборните си кампании да прекратят войните и да намалят външните военни намеси, но след като обаче влязат в Белия дом, почти всички трудно се освобождават от изкушението да прибягват до използване на сила. Според статията след края на Студената война, независимо дали на власт са демократи или републиканци, САЩ изглеждат като попаднали в инерция на непрекъснати войни.

В статията се посочва още, че през първата година от втория мандат на Доналд Тръмп Съединените щати са извършили бомбардировки срещу поне седем държави и са отвлекли президента на Венецуела. По-малко от година след това Вашингтон за втори път използва военна сила срещу Иран.

Авторът поставя под съмнение ефективността на честото започване на войни, като подчертава, че те рядко решават фундаментални политически проблеми и не правят Съединените щати по-сигурни. В този контекст той задава въпроса дали страната не е развила зависимост от използването на военна сила.

В заключение се отбелязва, че сегашните военни действия срещу Иран представляват „най-ненужния кървав конфликт" от времето на Иракската война, започнала през 2003 г. Според автора това е още един знак за склонността на САЩ да прибягват до война – тенденция, която заслужава сериозен размисъл.