Китай към САЩ: Сътрудничеството носи печалба, конфронтацията – само загуби

Китай и САЩ трябва да се стремят към взаимно уважение, мирно съвместно съществуване и взаимноизгодно сътрудничество, заяви на днешната си пресконференция Лоу Циндзиен, говорител на Четвъртата сесия на 14-ото Общокитайско събрание на народните представители.

Той отбеляза, че дипломацията на ниво държавни ръководители играе незаменима стратегическа роля в управлението на двустранните връзки. „От миналата година насам председателят Си Дзинпин поддържа редовна комуникация с президента Тръмп, което помага за коригиране на курса и създаване на нова инерция в стабилното движение на китайско-американските отношения", посочи говорителят.

„От сътрудничеството между Китай и САЩ печелят и двете страни, както и от конфронтацията също губят и двете", подчерта Лоу Циндзиен.

Според него, ако двете държави стриктно прилагат консенсуса, постигнат между лидерите им, и поддържат отношение на равенство и взаимна изгода, те ще успеят да разширят сферите за сътрудничество и да съкратят проблемите, осигурявайки стабилно развитие на връзките си в бъдеще.