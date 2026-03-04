ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: МВнР: Всяко нападение срещу цивилни и невоенни цели трябва да бъде осъдено

КМГ

Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Военните удари на САЩ и Израел срещу Иран са причината за бързо изостряне на напрежението в Близкия изток и до разпространяване на конфликта към други държави там, за което Китай изразява дълбока загриженост, заяви на вчерашната си пресконференция говорителката на Външно министерство Мао Нин.

Тя подчерта, че суверенитетът, сигурността и териториалната цялост на страните от Персийския залив трябва да бъдат напълно уважавани и че всяко нападение срещу невинни цивилни граждани и невоенни цели трябва да бъде осъдено.

Китай призова всички страни незабавно да прекратят военните действия, за да се предотврати по-нататъшното разпространение на конфликта. Пекин е готов да работи заедно с държавите от региона и с международната общност за насърчаване на мира и прекратяване на бойните действия, както и за поддържане на мира и стабилността в региона, каза още говорителката.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

