Министрите на външните работи на Китай и Израел обсъдиха в телефонен разговор ситуацията около Иран

На 3 март министърът на външните работи на Китай Уан И проведе телефонен разговор с израелския си колега Гидеон Саар.

По време на него Уан И заяви, че Китай последователно отстоява позицията международните и регионалните проблеми да се решават чрез диалог и консултации. Всички страни следва да спазват целите и принципите на Устава на ООН и да не използват или заплашват с употреба на сила в международните отношения, което съответства на основните интереси на всички страни, включително Израел.

Китай се противопоставя на военните удари, предприети от Израел и САЩ срещу Иран. По думите на Уан И използването на сила не може да реши реално проблемите, а напротив – води до нови усложнения и сериозни последици. Той призова за незабавно прекратяване на военните действия с цел предотвратяване на по-нататъшна ескалация и излизане на ситуацията извън контрол.

Уан И също така поиска израелската страна да предприеме конкретни мерки за гарантиране сигурността на китайските граждани и институции.

От своя страна Гидеон Саар заяви, че Израел отдава голямо значение на този въпрос и ще осигури защита на китайските граждани и институции.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

