Испанският външен министър: Не се притесняваме от последствия заради отказа да предоставим бази на САЩ

На 3 март министърът на външните работи на Испания Хосе Мануел Албарес защити позицията на правителството му да откаже използването на военните бази Рота и Морон за участие в американската операция срещу Иран.

Албарес заяви, че действията, предприети от САЩ и Израел, не са получили подкрепа от ООН и не попадат в рамките на двустранното споразумение, което позволява използването на базите на испанска територия.

Външният министър подчерта също, че правителството не се опасява от евентуални последици. По думите му позицията на Мадрид отразява волята на огромното мнозинство от испанските граждани, както и на голяма част от международната общност – да се защитава Уставът на ООН, да се спазва международното право и да се вярва, че сътрудничеството винаги е по-силно от конфронтацията.