ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел атакува хотел в околностите на Бейрут, пети...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22400862 www.24chasa.bg

Испанският външен министър: Не се притесняваме от последствия заради отказа да предоставим бази на САЩ

КМГ

2668
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 3 март министърът на външните работи на Испания Хосе Мануел Албарес защити позицията на правителството му да откаже използването на военните бази Рота и Морон за участие в американската операция срещу Иран.

Албарес заяви, че действията, предприети от САЩ и Израел, не са получили подкрепа от ООН и не попадат в рамките на двустранното споразумение, което позволява използването на базите на испанска територия.

Външният министър подчерта също, че правителството не се опасява от евентуални последици. По думите му позицията на Мадрид отразява волята на огромното мнозинство от испанските граждани, както и на голяма част от международната общност – да се защитава Уставът на ООН, да се спазва международното право и да се вярва, че сътрудничеството винаги е по-силно от конфронтацията.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание