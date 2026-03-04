Додик поиска прекратяване на отношенията на Босна и Херцеговина с Иран

Бившият президент на Република Сръбска и лидер на управляващата партия СНСД Милорад Додик обяви, че ще поиска прекратяване на всички отношения между Босна и Херцеговина и Иран, твърдо заставайки на страната на Израел в конфликта в Близкия изток, предава БТА.

В профила си в Екс той обяви, че ще инициира прекратяване на дипломатическите и икономическите контакти с Иран чрез своите представители в правителството на държавно ниво поради "агресивните и терористични заплахи, идващи от Иран". Додик категорично застана на страната на Израел, заявявайки, че сръбската общност в Босна и Херцеговина принадлежи към "напълно различен цивилизационен кръг от авторитарния режим в Иран".

В същото време министърът на външните работи на Босна и Херцеговина Елмедин Конакович разговаря вчера с колегите си от Катар, Обединените арабски емирства, Йордания и Кувейт – страни, засегнати от ескалацията на насилието, предаде босненската редакция на регионалната телевизия Ен1. В публикация в Екс Конакович подчерта, че Босна и Херцеговина твърдо подкрепя Саудитска Арабия, Катар, Кувейт, Йордания и други страни от Персийския залив, като набляга на зачитането на техния суверенитет, териториална цялост и сигурността на техните народи. В публикацията си той изобщо не споменава Иран.

Има големи разлики в отношението към Техеран между представителите на двете автономни федеративни единици в босненския парламент, но досега нито един значим босненски представител не е подкрепил директно някоя от страните в конфликта, подчертава Ен1.