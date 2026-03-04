"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Над 80% от национално защитените сухоземни видове в Китай се намират под ефективна защита, а популациите на много други постепенно се увеличават, се посочва в доклад на Държавното управление за горите и пасищата.

В момента 988 вида диви животни и около 1200 вида диви растения са под ключова национална защита.

Продължава развитието и на мрежата от защитени територии, като първите пет национални парка, създадени в рамките на пилотна програма, обхващат близо 30% от всички защитени сухоземни видове. Определени са също 789 ключови местообитания за диви животни, 1140 миграционни коридора за птици и над 500 защитени зони за редки растения.

Властите разширяват и програмите за спасяване и размножаване на редки видове. Създадени са почти 600 центъра за спасяване и рехабилитация на диви животни, а популациите на видове като панди, снежни леопарди, амурски тигри, амурски леопарди и качулати ибиси показват растеж.