Костадин Костадинов пред КМГ: Политическият диалог е в основата на световния мир и благосъстояние на хората

По повод началото на Китайската нова година на Огнения кон лидерът на ПП „Възраждане" и председател на парламентарната й група Костадин Костадинов отправи своите пожелания в блицинтервю за КМГ. Той е категоричен, че партньорството на България и Китай е гаранция за модернизация на българската икономика. Но едновременно с това в началото на разговора той се спря на най-важното ежегодно политическо събитие, което се провежда в Пекин в началото на м.март, - т.нар. „двете сесии", по време на което се събират политици и представители от всички области и провинции на Китай, за да представят резултатите от постигнатото през миналата година и да вземат участие в дискусиите, свързани с насоките за новата година.

„През настоящата година се навършват 105 години от създаването на ККП, а също така отбелязваме и първата годишна от 15-ата петилетка. Виждаме, че Китай се утвърди вече като водеща политическа и икономическа фигура в света, така че моето пожелание е да стане още по-голям и утвърден както икономически, така и политически лидер на свободния свят", казва в началото д-р Костадинов.

„Предстои провеждането на най-важното ежегодно политическо събитие в Китай, което има значение за целия свят – т.нар. Двете сесии. Очаквам по време на четвъртата сесия на 14-ото Общокитайско събрание на народните представители и на НК на Китайския народен политически консултативен съвет да бъдат представени основните акценти за 2026 г. – която, както знаем е изключително важна, тъй като е първата от 15-годишния петгодишен план и и поради това основните акценти ще се съсредоточат върху изпълнението именно на 15-ия петгодишен план. Разбира се, не само очите на китайските хора, но и на много чуждестранни лидери и политици е насочен към работата на този важен форум, по време на който се очаква акцентите да бъдат отново насочени към политическия диалог, като важно условие за изпълнението на всички поставени задачи, а също и обединение на усилията на всички представители на провинции и области, под ръководството на ККП за постигането на консенсус, мъдрост и още по-силно и широкомащабно подобряване живота и благосъстоянието на хората. Защото в основата на всички концепции на ККП и нейното ръководство стои именно човека. Запазването на мира чрез диалог, повишаване още повече благосъстоянието на хората чрез приемането на нови, най-мъдри закони и дискусии свързани с бюджета и други възлови въпроси за бъдещото развитие ке бъдат поставени пред участниците. Според мен също биха могли отново да се акцентира и върху представените преди известно време четири глобални инициативи на китайския председател Си Дзинпин, тъй като те са гаранция за мир в световен мащаб" – подчерта в началото на разговора д-р Костадинов.

В. И в тази връзка – ето един въпрос - китайските инициативи, предложени от председателя Си Дзинпин вече намират своето одобрение и приложение. Скоро над 150 страни изразиха подкрепата си за китайската инициатива за глобално управление , представена от министъра на външните работи на страната Уан И в комисията по човешки права към ООН. Основата на тази инициатива е общност на споделената съдба. Моля за Вашия коментар.

О. Бъдещето на човечеството е именно в това, а когато отделните държави по света работят една срещу друга или срещу някоя от основните ценности на човешката цивилизация, обмена на култури, обмена на идеи, обмена на стоки, тогава работят срещу бъдещето на човечеството като цяло. Така че споделената съдба е нещо, което всеки един нормален човек би трябвало да подкрепя, защото най-малкото това е инициатива, която поставя мира като първостепенна ценност в глобален мащаб.

В. Как виждате оттук нататък развитието на българо-китайските отношения?

О. Нашата партия винаги е подкрепяла и работила за подобряване на българо-китайските отношения и ако тя се превърне в непреодолим фактор в страната, аз гарантирам, че България ще стане изключително близък партньор на КНР За нас това партньорство е от стратегическа важност и то може да гарантира модернизацията и напредъка на българската икономика и българското общество.