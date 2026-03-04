САЩ: Унищожихме 17 ирански кораба

Американските военни обявиха, че са унищожили 17 ирански плавателни съда, сред които и една подводница. По данни на Централното командване на САЩ при операциите са били поразени и близо 2000 цели на територията на Иран.
„В Арабския залив, Ормузкия проток или Оманския залив не се движи нито един ирански кораб", каза командващият Централното командване генерал Брад Купър във видео, публикувано в X.
CENTCOM: released official statement from Admiral Brad Cooper on operation Epic Fury pic.twitter.com/WFxHQpztDP— Open Source Intel (@Osint613) March 4, 2026