11-годишно момиче загина след иранска атака в Кувейт

Министерството на здравеопазването на Кувейт съобщи, че 11-годишно момиче е било убито, след като е било ударено от падащи шрапнели в резултат на вълна от ирански атаки в Персийския залив.

Персийският залив понесе основната тежест от отговора на Техеран, след като през уикенда САЩ и Израел започнаха масивна въздушна атака срещу Иран, в резултат на която най-малко девет души загинаха в региона.

Най-малко четирима американски войници също са били убити в Кувейт, а американското посолство там е било атакувано от дронове. Енергийната инфраструктура също е била ударена през последните дни.

„Реанимация е била извършена в линейката, докато момичето е било транспортирано до болницата, и опитите са продължили почти половин час след пристигането в болницата Ал-Амири.

Въпреки това, тя е починала в резултат на нараняванията си", се казва в изявление на министерството, публикувано в X.