ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дизелът поскъпна с 1,56% за седмица

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22401051 www.24chasa.bg

11-годишно момиче загина след иранска атака в Кувейт

4448
Кувейт СНИМКА: Ройтерс

Министерството на здравеопазването на Кувейт съобщи, че 11-годишно момиче е било убито, след като е било ударено от падащи шрапнели в резултат на вълна от ирански атаки в Персийския залив.

Персийският залив понесе основната тежест от отговора на Техеран, след като през уикенда САЩ и Израел започнаха масивна въздушна атака срещу Иран, в резултат на която най-малко девет души загинаха в региона.

Най-малко четирима американски войници също са били убити в Кувейт, а американското посолство там е било атакувано от дронове. Енергийната инфраструктура също е била ударена през последните дни.

„Реанимация е била извършена в линейката, докато момичето е било транспортирано до болницата, и опитите са продължили почти половин час след пристигането в болницата Ал-Амири.

Въпреки това, тя е починала в резултат на нараняванията си", се казва в изявление на министерството, публикувано в X.

Кувейт СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание