Георги Чочев от Малдивите: В хотелите цените са двойни, ако не можеш да платиш, трябва да напуснеш

В хотелите цените стават по две. Ако не можеш да си платиш - просто до 12 часа трябва да напуснеш. Няма разбиране, това е тяхната политика, посочи вицепрезидентът на Българската федерация по тенис Георги Чочев, който се включи в предаването „Твоят ден" на NOVA от Малдивите, където се намира блокиран заедно с други български граждани заради усложнената международна обстановка и затрудненията с полетите.

Той описа сериозни проблеми с прибирането в България и липса на ясна институционална реакция. По думите му напрежението сред сънародниците ни расте с всеки изминал ден.

„В първите три дни от почивката се чувствахме добре. Оттогава напрежението назрява все повече и повече", заяви Чочев. Той обясни, че ситуацията при тях е сходна с тази на други българи в региона, които също подават сигнали за помощ.

„Притеснението в хората е много голямо, защото не можем да се приберем", каза още той. По думите му мнозина са искали да прекратят почивката си още преди дни, но не успяват да открият свободни места за полети. „Първият полет, който намирам чрез граждански авиолинии, е за 4 април", уточни Чочев. Той допълни, че става дума за една от най-големите авиокомпании, като възможните маршрути са с продължителни престои и на изключително високи цени.

„Има полети на 13 март, с пристигане в Амстердам на 18 март, с прекачвания по 12 часа, при които цените достигат над 10-12 хиляди евро. Това е абсолютно безумно", подчерта той.

По думите му българите на място търсят съдействие от държавата, но засега без резултат. „Ние търсим подкрепа от нашето правителство. Аз лично вчера разговарях с кризисния щаб, където бях учуден от разговора - казаха ни: спасявайте се, има полети. Което е абсолютна лъжа", заяви Чочев.

„Нулева подкрепа. От три дни чакам МВнР да се свърже с мен. Подали сме сигнал, но никой не се е обадил", допълни той.

Чочев отбеляза, че има информация за подготвяни евакуационни полети за българи в зони като Оман, Абу Даби и Дубай, но за Малдивите все още няма конкретен план. „Ние слушаме как се обмисля. Докато го измислят, има вероятност да се затвори въздушното пространство", предупреди той. По думите му в Малдивите се намират над 100 български граждани. „Над сто човека сме. Нямаме списък. Ако се изпрати един чартърен самолет от България, всички българи могат да бъдат изведени", каза още Чочев, като даде пример с други държави, организирали подобни операции.

Той разказа и за семейства с малки деца, останали на летището без възможност да покрият високите разходи за настаняване. „Има хора, които стоят на летището с деца. Те са в паника", заяви той.

Затруднения изпитва и Йордан Кочев, който се намира в Дубай. Във видео той разказва, че след първоначално указание хотелите да удължат престоя на туристите, много от тях не са се съобразили, включително и този, в който е отседнал. Впоследствие разпореждането е било отменено с аргумента, че въздушното пространство е отворено и пътуващите могат да се приберат, което е принудило част от българите да напуснат хотелите си.

Кочев и други сънародници заминават за летището за полет до София, но на място разбират, че той е отменен, без това да бъде официално обявено онлайн. В същото време цените на хотелите се повишават двойно, а допълнителните разходи остават за сметка на туристите. „Ситуацията е изнервяща. Частичното прекъсване на интернет връзката в Дубай комуникацията и получаването на актуална информация са силно затруднени", споделя Кочев.