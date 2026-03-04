Белгия започва да евакуира гражданите си от Близкия изток

Белгийските власти започват подготовка за евакуация на своите граждани от страните в Близкия изток, съобщиха местни медии. Предвижда се осъществяването на няколко полета с военнотранспортни самолети, като предимство ще бъде дадено на туристите, а не на трайно пребиваващите в региона.

По данни на белгийското външно министерство в района на Близкия изток пребивават около 28 хиляди белгийски граждани, 10 процента от които пътуват по работа или като туристи, пише БТА. Предвижда се евакуационните полети да започнат в следващите дни и да превозят първо онези, които се намират в Обединените арабски емирства и Катар. За целта се предвижда белгийците да напуснат с автобуси тези две страни, а след това да бъдат превозени с военните самолети до летище, от което могат да вземат граждански полет обратно до Белгия.

Тази организация се налага, за да се съкрати времето между последователните евакуационни полети и самолетите да не напускат региона, а само да извеждат хората от най-опасните зони и така да бъдат превозени възможно най-много желаещи. Ще бъдат използвани два самолета на белгийските военновъздушни сили А400М със 100 места и един А330 с 250 места. Допълва се, че евакуационните усилия се съгласуват с Нидерландия, Люксембург, Франция, Германия и Великобритания.

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен снощи не изключи възможността Белгия да се присъедини към бойните действия в Иран. На въпрос дали се предвижда военно участие той отговори "Ще видим, може би". Външният министър Максим Прево посочи, че последните събития в Близкия изток създават заплаха за нови терористични удари и белгийските служби за сигурност изготвят своята оценка. В петък предстои заседание на белгийския Съвет за национална сигурност, като засега службите уточниха, че не се налага преминаване в най-високата степен на готовност за атентат.