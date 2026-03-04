ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Експлозия разтърси североизточната част на Техеран

СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Експлозия разтърси днес североизточната част на Техеран, предаде Франс прес, като се позова на свой журналист, намиращ се на терен.

Днес е петият ден на ударите, нанасяни от Израел и САЩ. Иран отвръща, като нанася свои удари по свързани с тези страни цели в Близкия изток, обобщава АФП, пише БТА.

Иранската държавна телевизия потвърди информацията за експлозия, без да съобщи подробности. Над района на експлозията се издига облак дим, а към 11:15 ч. (9:45 ч. българско време) се чуха звуци от преминаването на военни самолети.

СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

