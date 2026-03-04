ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел атакува хотел в околностите на Бейрут, пети...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22401319 www.24chasa.bg

24 полета от и за Кипър са отменени заради ситуацията в Близкия изток

2544
Самолет Снимка: Фейсбук/This Day in Aviation

Продължава да се увеличава броя на отменените полети от и до Кипър заради военния конфликт в Близкия изток, както и в контекста на атаката с дронове в понеделник срещу британска база на острова, съобщи на страницата си кипърското издание на гръцкия вестник „Катимерини", цитирано от БТА. 

Според съобщение на компанията оператор на кипърските летища „Хермес Еърпортс" на главното кипърско международно летище в Ларнака са отменени 24 полета.

Големи въздушни превозвачи като „Бритиш Еъруейз", „Луфтханза", „ИзиДжет" и „Австрийските авиолинии" изцяло прекратиха полетите до острова.

Кипърското издание „Филелефтерос" съобщава за отменени полети и на другото международно летище в Пафос.

Самолет

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание