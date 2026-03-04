Тревога прозвуча за кратко в Кипър заради подозрителен летящ обект

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тревога беше обявена в Кипър около 9:30 ч. тази сутрин заради засечен подозрителен летящ обект, насочен към територията на страната, съобщи кипърското издание „Филелефтерос".

Обектът е бил във въздушното пространство в близост до Ливан, съобщи говорителят на кипърското правителство Константинос Летимбиотис.

За прехващане на обекта са били вдигнати два гръцки изтребителя F-16, разположени в Кипър.

Въздушното пространство над най-голямото кипърско международно летище в Ларнака е било затворено заради тревогата, съобщава Ройтерс, като се позовава на източник като правителството, пише БТА.

Както съобщи кипърското радио и телевизия РИК тревога е била обявена в американското посолство в Никозия, където персоналът е бил отведен превантивно в скривалища. Малко преди 10 ч. тревогата е била отменена и персоналът на посолството се е върнал на работните си места.

По-рано днес Държавният департамент позволи на служителите на посолството, задълженията на които не са свързани с основните му функции, да отпътуват от Кипър заедно със семействата си.

Ситуацията в Кипър е напрегната, след като в понеделник дрон удари британската военновъздушна база Акротири на острова. По данни на КНА дронът е бил изстрелян от Ливан и по-конкретно от свързаната с Иран ливанска групировка „Хизбула".

Десетки полети са отменени от и до летищата в Ларнака и Пафос, а някои авиокомпании напълно прекратиха полетите си до средиземноморския остров.

Гърция изпрати в Кипър две фрегати и самолети F-16 за укрепване на сигурността на страната. Сили със способности за борба с дронове изпращат и Франция и Великобритания.

The entrance of RAF Akrotiri, a British sovereign base in Cyprus that was hit by a drone early Monday, causing limited damage, in Cyprus March 4, 2026. REUTERS/Yiannis Kourtoglou