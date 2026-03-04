Канадският премиер: Ударите срещу Иран „изглеждат в противоречие с международното право“

Канадският премиер Марк Карни, който е на посещение в Австралия, заяви днес, че ударите на САЩ и Израел срещу Иран „на пръв поглед изглеждат в противоречие с международното право", както и че настоящият конфликт с Ислямската република е още един пример за провала на международния ред, предадоха Ройтерс и Франс прес, цитирани от БТА.

Действията, изглежда, са в „противоречие с международното право", въпреки че по-рано е подкрепял забраната за употреба на сила, заложена в Устава на ООН, каза Карни. Той обаче подчерта, че именно Съединените щати и Израел трябва да изяснят дали действията им могат да се считат за съвместими с международното право.

„Това трябва да преценят другите. Аз не съм юрист, а още по-малко експерт по международно право", заяви той.

Канадският премиер каза това на среща в Института за международни отношения „Лоуи" (Lowy Institute), неправителствена организация от Сидни.

Канада, подобно на Австралия, от дълго време разглежда Иран като основен източник на нестабилност и тероризъм в региона, добави той.

Той също призова за деескалация на напрежението в Близкия изток и заяви, че всички страни, участващи във военни действия, включително САЩ и Израел, трябва да спазват международните правила за водене на война, както и че Канада е готова да съдейства стабилизиране на ситуацията.

Американските и израелските сили започнаха въздушните си атаки срещу Иран през уикенда, след като преговорите за ядрената програма на Техеран не дадоха резултат. Оттогава войната се разпространи бързо извън границите на Иран, като иранските ответни удари засегнаха американските посолства в Саудитска Арабия и Кувейт, което накара Вашингтон да затвори дипломатическите си мисии в региона.

Карни заяви, че Канада не е била информирана предварително за ударите и не е била помолена да участва. „Нямаше да сме в състояние... да вземем решение, което отговаря на нашите стандарти, ако бяхме помолени да участваме", каза той.

След началото на американско-израелските удари срещу Иран в събота Карни заяви, че Канада „подкрепя действията на САЩ за предотвратяване на възможността Иран да се сдобие с ядрено оръжие и да се попречи на режима да продължава да застрашава международния мир и сигурност".