Министерството на отбраната на САЩ заяви, че е установена самоличността на четирима от шестимата убити в Близкия изток американски войници, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Те са били част от американските сили, разположени в Кувейт, и са загинали в първия ден от войната, уточни министерството.

Американски медии публикуваха днес снимки на четиримата войници, които станаха първите жертви от американска страна в рамките на военната операция на САЩ и Израел срещу Иран, която започна в събота.

Техеран отвърна на атаката с нападения с ракети и дронове срещу Израел и американски военни бази в Близкия изток.

Шестимата войници са били убити, когато "безпилотна летателна система" е избегнала противовъздушната отбрана и е поразила команден център в Порт Шуайба, Кувейт, съобщи Би Би Си.