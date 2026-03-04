ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел атакува хотел в околностите на Бейрут, пети...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22401676 www.24chasa.bg

Установена самоличността на четирима от шестимата убити в Близкия изток американски войници

1900
Сградата на Пентагона Снимка: Pixabay

Министерството на отбраната на САЩ заяви, че е установена самоличността на четирима от шестимата убити в Близкия изток американски войници, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Те са били част от американските сили, разположени в Кувейт, и са загинали в първия ден от войната, уточни министерството.

Американски медии публикуваха днес снимки на четиримата войници, които станаха първите жертви от американска страна в рамките на военната операция на САЩ и Израел срещу Иран, която започна в събота.

Техеран отвърна на атаката с нападения с ракети и дронове срещу Израел и американски военни бази в Близкия изток.

Шестимата войници са били убити, когато "безпилотна летателна система" е избегнала противовъздушната отбрана и е поразила команден център в Порт Шуайба, Кувейт, съобщи Би Би Си.

Сградата на Пентагона Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание