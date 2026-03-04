Украински вицепремиер: Руски дрон е ударил празен пътнически влак в южната част на страната

Руски дрон удари празен пътнически влак в южната украинска Николаевска област рано днес, като рани служители на железницата, заяви вицепремиерът на Украйна Олексий Кулеба, цитиран от Ройтерс.

Той добави, че късно снощи е имало и опит за нападение с руски дрон срещу влак, движещ се между град Днепър в централната източна част на страната и Ковел на северозапад, но атаката е била предотвратена от служители на железницата и дронът е паднал само на няколко метра от локомотива.

Украинските национални железници „Украински железници" заявиха, че Русия е засилила атаките с дронове срещу железопътната инфраструктура и че подвижният състав е сред основните цели.

Компанията съобщи, че от началото на март са регистрирани 18 удара, нанесли щети на 41 обекта. Локомотиви, товарни вагони и специализирано оборудване за ремонт на инфраструктурата също са били цел на атаките, а през този месец са били засегнати и железопътни депа и мостове.

Руски дрон е атакувал и пътнически влак в Днепропетровска област в понеделник, при което един човек е загинал, а седем са били ранени.