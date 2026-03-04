Опозиционната унгарска партия ТИСА набира преднина

Унгарската центристка опозиционна партия ТИСА води пред управляващата партия на премиера Виктор Орбан ФИДЕС преди парламентарните избори на 12 април, а подкрепата за крайнодясната партия "Наша родина" се увеличава, сочат две социологически проучвания, цитирани от Ройтерс и БТА.

Агенцията отбелязва, че националистът Орбан е изправен пред най-голямото предизвикателство срещу управлението си в последните 16 години, въпреки, че резултатът от гласуването остава до голяма степен несигурен, тъй като според анкетите много от гласоподавателите все още не са решили коя политическа сила да подкрепят.

Проучването на "Завеч рисърч", проведено между 22 и 28 февруари, сочи, че ТИСА е увеличила преднината си до 12 пункта от взелите решение гласоподаватели, което е повишение спрямо 10-те процента през януари.

Социологическото проучване, което беше публикувано вчера, показа, че 50% от взелите решение гласоподаватели подкрепят ТИСА – повишение от 48% през януари, а 38% подкрепят ФИДЕС – понижение от 39% през януари.

ТИСА има подкрепата на 38% от всички гласоподаватели, а ФИДЕС – на 32%.

Според данните от проучванията, 20% от участвалите са казали, че все още не знаят кого да подкрепят, което е понижение от 23% през февруари.

Опозиционната партия ТИСА е водена от бившия правителствен служител Петер Мадяр, който заяви, че партията му ще овладее корупцията, ще отключи милиарди евро в замразени европейски фондове с цел да подпомогне икономиката на страната и здраво ще закрепи позицията на Унгария в ЕС и НАТО.

Второ проучване, публикувано днес от в. "Непсава" и осъществено от Института "Публикус", показва, че 47% от взелите решение гласоподаватели подкрепят ТИСА, а 39% от тях застават зад ФИДЕС, като подкрепата и за двете партии е спаднала с 1% спрямо януарското проучване.

Въпреки, че повечето проучвания показват преднина за ТИСА, ФИДЕС посочва други проучвания, които все още показват, че партията е на път към победа. Опонентите ѝ твърдят, че това са проучвания, направени главно от институти с финансови или лични връзки с управляващата партия.

И двете прочувания показват, че крайнодясната партия "Нашата родина" ще бъде единствената друга партия, която ще премине прага от 5%, необходими за влизане в парламента.

Агенцията за социологически проучвания "Завеч рисърч" съобщи, че подкрепата за крайнодясната партия "Нашата родина" възлиза на 7% сред взелите решение гласоподаватели – повишение от 5% от миналия месец. Института "Публикус" съобщи, че 6% от решилите подкрепят крайнодясната партия, което е повишение от 5% през януари.