Русия обвини Украйна, че е нанесла удар по руски кораб край Либия

Русия обвини Украйна, че е нападнала вчера руски танкер за втечнен природен газ с морски дронове, изпратени от бреговете на Либия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Атаката срещу кораба Arctic Metagaz е била извършена от либийското крайбрежие с помощта на безпилотни катери, принадлежащи на Украйна", заяви руското министерство на транспорта в съобщение, като уточни, че 30-те членове на екипажа са живи и здрави.

Корабът, натоварен в руското пристанище Мурманск, е потънал в Средиземно море, между Либия и Малта, съобщиха вчера либийските власти.