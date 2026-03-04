ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Андрей Янкулов готви критерии за номинация на глав...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22402161 www.24chasa.bg

Русия: САЩ използват "мнимата иранска заплаха" като претекст за сваляне на конституционния строй в Иран

3492
Мария Захарова , говорител на Министерство на външните работи на Русия Снимка: СНИМКА: Х/@SprinterFamily

Русия обвини днес Съединените щати, че използват "мнимата иранска заплаха" като претекст за сваляне на конституционния строй в Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Изявление в този смисъл направи говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, според която САЩ са използвали преговорите с Иран като параван за плана си за смяна на иранския режим.

"Няма никакви съмнения, че мнимата, както многократно се заявяваше в продължение на много години, измислената иранска заплаха беше само предлог за реализирането на отдавна обмислян план за насилствено сваляне на конституционния строй във, ще подчертая, неугодна на Вашингтон и Тел Авив суверенна държава, която е, отново ще подчертая, член на ООН", изтъкна Захарова.

Вашингтон вече абсолютно открито казва, че цели смяна на режима в Иран, каза още Захарова.

Призивите на Запада към иранския народ "да вземе властта в свои ръце" са особено безчовечни и цинични, заяви говорителката на руското външнополитическо ведомство.

Мария Захарова , говорител на Министерство на външните работи на Русия

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание