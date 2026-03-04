Русия: САЩ използват "мнимата иранска заплаха" като претекст за сваляне на конституционния строй в Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия обвини днес Съединените щати, че използват "мнимата иранска заплаха" като претекст за сваляне на конституционния строй в Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Изявление в този смисъл направи говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, според която САЩ са използвали преговорите с Иран като параван за плана си за смяна на иранския режим.

"Няма никакви съмнения, че мнимата, както многократно се заявяваше в продължение на много години, измислената иранска заплаха беше само предлог за реализирането на отдавна обмислян план за насилствено сваляне на конституционния строй във, ще подчертая, неугодна на Вашингтон и Тел Авив суверенна държава, която е, отново ще подчертая, член на ООН", изтъкна Захарова.

Вашингтон вече абсолютно открито казва, че цели смяна на режима в Иран, каза още Захарова.

Призивите на Запада към иранския народ "да вземе властта в свои ръце" са особено безчовечни и цинични, заяви говорителката на руското външнополитическо ведомство.