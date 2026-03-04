Израел атакува хотел в околностите на Бейрут, петима души бяха ранени

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израел атакува хотел в предградие на ливанската столица Бейрут, предаде ДПА, цитирайки собственика на хотела.

Петима са ранените, сред които е жена в критично състояние. Тя е работила на рецепцията. Хотелът е приютявал хора, които са избягали от атаките на Израел в района на Бейрут, заяви собственикът.

За разлика от много израелски атаки в Ливан при тази не е издадено предупреждение за евакуация. Това доведе до предположения дали ударът е бил насочен към високопоставен член на ливанското шиитско движение "Хизбула".

Хотелът не се намира в предградието на Бейрут, в което "Хизбула" има особено силно присъствие и голяма подкрепа.

Израелската армия обяви тази сутрин, че е започнала да нанася удари по "инфраструктурата на Хизбула" в Бейрут, като съобщи, че предстои да бъдат дадени повече подробности. Изтребителите са продължили да бомбардират южните предградия на ливанската столица през цялата сутрин, информираха очевидци.

Израел е продължил с ударите и в други части на Ливан. Шестима души са убити, а петнадесет са ранени при удар от Израел по жилищна сграда в ливанския град Баалбек.

Удари в крайбрежния град Саадият, както и на други места в Ливан, са отнели живота на шестима души, а 8 са ранени, съобщи ливанското Министерство на здравеопазването.

През последните дни повече от 40 души бяха убити в Ливан в резултат от израелските удари, припомня ДПА, цитирана от БТА.