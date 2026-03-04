ЕС готов да реагира заради заплахите на Тръмп срещу Испания

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Европейският съюз обяви днес, че е „готов да реагира", за да защити своите интереси и тези на страните членки по повод отправените от президента на САЩ Доналд Тръмп търговски заплахи срещу Испания, информира Франс прес, цитирана от БТА.

„Комисията ще гарантира, че интересите на ЕС са напълно защитени. Ние сме солидарни с всички страни членки и техните граждани и сме готови да реагираме, ако е необходимо, чрез общата ни търговска политика, за да защитим интересите на ЕС", заяви говорител.

„ЕС и САЩ сключиха важно търговско споразумение миналата година" и Комисията „очаква САЩ да спазват изцяло поетите ангажименти", добави говорителят, като същевременно потвърди, че Европа „ще продължи да работи за стабилни, предвидими и взаимноизгодни трансатлантически търговски отношения".

Доналд Тръмп заплаши вчера да прекъсне търговските отношения между САЩ и Испания, след като Мадрид отказа да позволи на американците да използват военните бази в испанската област Андалусия в рамките на войната срещу Иран.

Това са военноморската база „Рота" и военновъздушната база „Морон", наследени от споразумение, подписано през 1953 г. между САЩ и Испания, тогава под управлението на Франко.

Доналд Тръмп критикува от няколко месеца Испания за това, че не е увеличила военните си разходи до 5 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) в съответствие с новата цел, определена за страните от НАТО по настояване на Вашингтон.

„Испания се държа ужасно, без да е склонна към никакво сътрудничество", каза американският президент вчера, заявявайки, че иска да „прекрати всякаква търговия с Испания".

