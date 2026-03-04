ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кипър започна евакуация на гражданите си от Близкия изток

Самолет каца в британска база в Кипър, която беше ударена от ирански дрон, причинявайки ограничени щети. СНИМКА: РОЙТЕРС

Република Кипър започна днес евакуация на свои граждани от страните в Близкия изток заради военната ескалация в региона, като първата група от 180 човека се очаква да пристигне от Дубай, съобщи КНА, цитирана от БТА.

За превозването им от летището в Ларнака е излетял специален полет на националния авиопревозвач „Сайпръс Еъруейз".

Според информацията в Дубай се намират 700 кипърски граждани. Според оценките на компетентните власти те ще бъдат върнати в родината си с още два полета през следващите дни.

Междувременно правителственият говорител Константинос Летимбиотис опроверга информациите, че въздушното пространство около летището в Ларнака е било затворено тази сутрин след тревогата заради неидентифициран летящ обект край Ливан.

Той съобщи, че на няколко полета е било наредено за кратно да останат в състояние на изчакване, но въздушното пространство на Кипър функционира нормално.

