Гръцки съд: Крайнодясната „Златна зора“ е действала като престъпна организация

1500
Темида

Апелативен съд в Гърция единодушно реши, че крайнодясната партия „Златна зора" е действала като престъпна организация, като по този начин потвърждава решението на първоинстанционния наказателен съд от 2020 г., съобщи електронното издание на в. „Катимерини", цитирано от БТА.

Петчленният апелативен съд изцяло подкрепи първоначалната присъда, като призна за виновни ръководството на партията и други ключови обвиняеми. Още 24 обвиняеми бяха признати за виновни за членство в престъпната организация, информира „Катимерини".

Съдът е потвърдил и присъдите, свързани с убийството през 2013 г. на рап изпълнителя с леви политически убеждения Павлос Фисас в западното атинско предградие Керацини, както и с нападение срещу египетски рибари в Перама, близо до Пирея.

Убийството на Фисас предизвика мащабни действия срещу „Златна зора", която беше парламентарно представена по време на финансовата криза в Гърция. Това доведе до съдебно преследване на висши партийни представители и поддръжници, припомня още изданието.

Съдът е признал за виновни и 11 бивши депутати от формацията за членство в престъпна организация.

През 2020 г. лидерът на гръцката крайнодясна партия „Златна зора" Никос Михалолякос бе осъден на 13 години строг затвор от Наказателния съд в Атина, който го призна за виновен в ръководство на престъпна организация. И други високопоставени членове на „Златна зора" получиха присъди затвор, сред които бе евродепутатът Янис Лагос. Над 50 от общо 68 обвиняеми в процеса бяха осъдени за различни престъпления: ръководство на престъпна организация, убийство, нападение, незаконно притежание на оръжие. Единайсет обвиняеми бяха оправдани.

Процесът доведе постепенно до упадъка на „Златна зора", която бе трета политическа сила през 2015 г., но не получи нито едно депутатско място в парламента следващите парламентарни избори през юли 2019 г.

