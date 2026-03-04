Най-малко 101 са в неизвестност след атаката срещу ирански военен кораб край Шри Ланка

Най-малко 101 моряци са в неизвестност, а 78 са ранени – от тях 32 в тежко състояние – след атака с подводница срещу ирански военноморски кораб край бреговете на Шри Ланка, съобщиха в сряда от въоръжените сили на страната.

По-рано говорител на Министерството на отбраната на Шри Ланка заяви пред Ройтерс, че военноморските сили са изпратили спасителна операция, след като са получили сигнал за бедствие от иранския кораб, пише Ynetnews. По данни на армията към момента на атаката на борда са се намирали 180 членове на екипажа.