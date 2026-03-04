ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петролът на ОПЕК поскъпна до 81 долара за барел

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22402564 www.24chasa.bg

Новият аятолах на Иран е оцелял след американско-израелските удари

4884
Моджтаба Хаменей Кадър: Екс/KraantiKumar

Моджтаба Хаменей, новият аятолах на Иран, е оцелял след американско-израелските удари.

Моджтаба Хаменей, синът на покойния върховен лидер на Иран Али Хаменей, е оцелял след американско-израелските атаки срещу страната. Това съобщават два ирански източника, цитирани от Ройтерс.

Според информацията, въпреки ударите, насочени към различни цели в Иран, Моджтаба Хаменей остава жив, пише Turkiye Today.

Макар никога да не е заемал изборна или официално назначена държавна длъжност, Моджтаба Хаменей от години е разглеждан като потенциален бъдещ лидер в политическата система на страната.

В дипломатическа грама на САЩ от 2008 г. той е описан като „широко възприеман в рамките на режима като способен и решителен лидер и администратор, който един ден може да поеме поне част от националното ръководство".

Моджтаба Хаменей Кадър: Екс/KraantiKumar

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание