Петролът на ОПЕК поскъпна до 81 долара за барел

Погребалната церемония за аятолах Хаменей беше отложена

Али Хаменей Снимка: Екс/@khamenei_ir

Погребалната церемония за покойния върховен лидер на Иран - аятолах Али Хаменей, чието начало бе насрочено за 22:00 ч. (20:30 ч. българско време) е отложена, съобщи иранската държавна телевизия.

Иранците бяха призовани да отдадат последна почит на убития при въздушен удар в рамките на израелско-американската операция срещу Иран лидер на тридневно поклонение, информира по-рано Ройтерс.

Според първата информация от държавните медии тялото на Хаменей щеше да бъде изложено в джамията в иранската столица Техеран на името на неговия предшественик и основател на Ислямската република - Рухола Хомейни.

По-късно ще бъде оповестено кога ще започне погребалната церемония. След края на поклонението ще се разбере кога ще е самото погребение, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

