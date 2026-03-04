Хакан Фидан: Иран иска да повлече целия регион с падането на режима

Външният министър на Турция Хакан Фидан обвини Иран, че следва стратегия на изгорена земя, тъй като е под нарастващ военен натиск, и предупреди, че Техеран умишлено набелязва енергийната инфраструктура в Близкия изток, следвайки логиката, че ако режимът падне, той ще повлече със себе си и по-широкия регион.

Фидан заяви, че Иран е направил преценка, че всяка екзистенциална заплаха за режима трябва да доведе до максимални щети в региона. Той обясни, че Техеран е напълно наясно колко критична е енергийната инфраструктура в съседните страни за световната икономика и използва тази уязвимост като средство за натиск, пише Turkiye today.

„Иран следва стратегията „ако аз падна, ще повлека региона със себе си" и атакува енергийната инфраструктура в други страни, особено в критично важните", заяви Фидан. Външният министър добави, че с интензифицирането на военните удари срещу Иран, Техеран ескалира атаките си срещу регионалните енергийни активи, за да окаже натиск върху силите, които са се обърнали срещу него, превръщайки ефективно взаимосвързаните нефтени и газови мрежи в Персийския залив в оръжие за възпиране.

Този подход представлява рисковано залагане от страна на Техеран, което заплашва да превърне една иначе ограничена военна кампания в криза с последствия за глобалните енергийни пазари и икономическата стабилност.

Фидан описа настоящия момент като изключително критичен за региона, като отбеляза, че Близкият изток вече е преживял две десетилетия опустошителни конфликти. Войната, в която е въвлечен Иран, според него, бележи опасна ескалация, чиито последици неизбежно ще се разпространят далеч извън границите на която и да е страна.

„Когато погледнем последиците от войната, те не се ограничават до Иран. Точно както предсказахме отдавна, те се разпространяват в целия регион", каза той.

Предупреждението подчертава страха, споделян от много столици в региона: че шоковите вълни от конфликта, било то чрез ракетни удари по енергийни съоръжения, прекъснати морски пътища или бежански потоци, създават каскадни рискове, от които нито една страна не може да се изолира.

Фидан направи ясно разграничение между две възможни цели, които стоят зад военната кампания срещу Иран, като всяка от тях има коренно различни последствия за това доколко ще се разпространи конфликтът и колко дълго ще продължи.

Първата е тясно определена военна цел – систематичното унищожаване на отбранителните способности на Иран. При този сценарий операциите ще продължат, докато не бъде постигната тази цел, което дава поне възможност за определена крайна точка. Втората цел е много по-мащабна: пълна смяна на режима чрез сила.

„В зависимост от това коя от двете цели се преследва, продължителността на войната се променя, характерът й се променя. Начинът, по който се разпространява, и рисковете, които създава, също се променят, тъй като това са две много различни концепции", каза Фидан.

Кампания за смяна на режима почти със сигурност би била по-дълга, по-непредсказуема и експоненциално по-дестабилизираща от ограничена военна операция, което увеличава вероятността стратегията на Иран да вкара региона в хаос да намери повече време и пространство за успех.

Фидан потвърди, че Турция вече е ангажирана в активна дипломация с редица страни за изграждане на обща позиция, насочена към предотвратяване на влошаването на ситуацията. Макар да не назова партньорите на Анкара, изказването му сочи към спешни усилия за изграждане на коалиция в момент, когато ходът на войната остава дълбоко несигурен.

Позицията на Турция й дава огромна заинтересованост от изхода. Като граничи с Иран, Ирак и Сирия и служи като ключов транзитен коридор за енергия, постъпваща от Близкия изток и Каспийския басейн към Европа, Анкара е изложена на риск както от гледна точка на сигурността, така и от икономическа гледна точка, ако конфликтът продължи да се разраства. Намесата на Фидан сигнализира, че Турция възнамерява да играе активна роля в оформянето на дипломатическия отговор, вместо да чака събитията да я изпреварят.