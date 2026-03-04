ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЕК предлага мерки за повишаване на сигурността на европейските пристанища

Европейска Комисия Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Европейската комисия предложи днес мерки за повишаване на сигурността на европейските пристанища. Като ключови входни и изходни точки, пристанищата са основни цели за външни заплахи и за дейността на организирани престъпни групи, се посочва в съобщение на ЕК.

Комисията ще проучи начините за подобряване на законодателството за морската сигурност и ще предложи да бъдат извършвани проверки на миналото на пристанищните работници. Пристанищата са гръбнакът на европейската икономика и улесняват около 74 на сто от външната търговия, се допълва в съобщението. Отчита се, че всяка година на европейските пристанища се обработват над 3,4 милиарда тона стоки и близо 395 милиона пътници, извършват се енергийните доставки и дейности, свързани със сигурността и отбраната.

ЕК предвижда да представи насоки за чуждестранната собственост на европейските пристанищата, както и за енергиен преход на пристанищната инфраструктура с електрификация и подобрена свързаност с останалите логистични мрежи. Комисията предлага развитие на високотехнологично корабостроене, на плавателните съдове за поддръжка на морските паркове за производство на възобновяема енергия, както и на подводни дронове. Предложението включва също увеличаване на възможностите за производство на военноморско оборудване и развитие на строителство на фериботи с възможно двойно предназначение (гражданско и военно).

Европейска Комисия

