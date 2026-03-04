Израелската армия заяви, че Иран все още има капацитет да изстрелва ракети срещу Израел

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелската армия заяви днес, че Иран все още разполага с капацитет да изстрелва ракети срещу Израел, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Унищожихме десетки ракетни установки, които представляваха значителни заплахи за израелския фронт (. . .) Ще продължим да нанасяме удари по ракетните установки и да намаляваме изстрелванията, но режимът все още има много възможности и припомням, че нашата защита не е херметична", каза по телевизията говорителят на израелската армия бригаден генерал Ефи Дефрин.

Израелската армия заяви още, че е поразила обект с балистични ракети в Исфахан, Централен Иран.