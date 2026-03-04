ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петролът на ОПЕК поскъпна до 81 долара за барел

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22402639 www.24chasa.bg

Израелската армия заяви, че Иран все още има капацитет да изстрелва ракети срещу Израел

1072
Ултраортодоксални евреи се молят в старата част на Йерусалим. СНИМКА: РОЙТЕРС

Израелската армия заяви днес, че Иран все още разполага с капацитет да изстрелва ракети срещу Израел, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Унищожихме десетки ракетни установки, които представляваха значителни заплахи за израелския фронт (. . .) Ще продължим да нанасяме удари по ракетните установки и да намаляваме изстрелванията, но режимът все още има много възможности и припомням, че нашата защита не е херметична", каза по телевизията говорителят на израелската армия бригаден генерал Ефи Дефрин.

Израелската армия заяви още, че е поразила обект с балистични ракети в Исфахан, Централен Иран.

Ултраортодоксални евреи се молят в старата част на Йерусалим. СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание