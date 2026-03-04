ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петролът на ОПЕК поскъпна до 81 долара за барел

"Хизбула" обяви, че е нанесла удар по израелската аерокосмическа компания

Хора се събират в училище, превърнато в приют в Бейрут, Ливан. СНИМКА: РОЙТЕРС

Проиранската ливанска организация "Хизбула" обяви, че нанесла удар с дронове срещу централата на израелската аерокосмическа компания "Израел аероспейс индъстриз" в централната част на Държавата Израел, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Освен това групировката е нанесла удар с "прецизна ракета" срещу военна база в северната част на страната.

В две отделни съобщения "Хизбула" уточнява, че обектът на аерокосмическата индустрия се намира "в центъра на окупираната Палестина", а ракетата е била изстреляна срещу военна база в района на Сафед

В същото време бастионите на "Хизбула" в Ливан са подложени на обстрел от израелската армия, припомня АФП.

Сирийската служба за митнически и пристанищен контрол съобщи, че желаещите да напуснат страната няма да може да преминат през граничния пункт с Ливан, след като е получила предупреждение от Израел, че израелските сили може да атакуват пункта.

Границата остава отворена за пристигащите, в момент, когато сирийци бягат от Ливан, според представител на граничния пункт.

