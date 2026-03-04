В зоната на конфликта в Близкия изток има 16 000 румънци

Общо 16 000 румънци са в зоната на конфликта в Близкия изток, повечето от които са жители на Обединените арабски емирства, съобщи говорителят на Министерството на външните работи Андрей Църня в ефира на Диджи24, цитирана от БТА.

„Около 3000 граждани са поискали специално съдействие за репатриране, но броят на румънските граждани в тези райони е значително по-висок. Говорим както за румънци, които са туристи или транзитно преминаващи, така и за румънски граждани, които са постоянно пребиваващи. Има и значителен брой граждани с двойно гражданство на Румъния и на държави в региона", уточни той.

Говорителят на МВнР определи ситуацията като нестабилна и трудна и обясни, че няма гаранция, че полетите, планирани от засегнатите райони, ще могат да бъдат осъществени.

„В момента въздушното пространство на повечето страни в региона е затворено. Следователно няма полети до Румъния. Има спорадични полети от Обединените арабски емирства, по-специално от Дубай и Йордания, до Европа, но и те се отварят или отменят един по един. Снощи например полет на Flydubai, планиран за Румъния, беше отменен поради ситуацията със сигурността", обясни Андрей Църня.

По-рано днес Националната компания на летищата в Букурещ (CNAB) съобщи, че общо 29 полета от и за Египет, Израел, Дубай, Катар, Ливан и Кипър са отменени заради ситуацията в Близкия изток.

Румънското Министерство на транспорта и инфраструктурата препоръчва румънските граждани, които планират да пътуват за Израел или съседните страни, пряко засегнати от конфликта, да отменят или да пренасрочат пътуванията си за по-късна дата.