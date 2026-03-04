ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петролът на ОПЕК поскъпна до 81 долара за барел

Кремъл: Руският президент и унгарският външен министър ще обсъдят “украинския енергиен шантаж“

1312
Дмитрий Песков Снимка: СНИМКА: Екс/ @nxt888

Руският президент Владимир Путин ще проведе разговор с унгарския министър на външните работи и търговията Петер Сиярто по-късно днес, съобщи Кремъл, цитиран от Ройтерс и БТА.

Двамата ще обсъдят "шантажа на Украйна над Словакия и Унгария" относно доставките на петрол, каза говорителят на руското президентство Дмитрий Песков.

Киев заяви, че украинската част от петролопровода "Дружба", който доставя петрол от Русия на Унгария и Словакия, е сериозно повредена от пожар след руска атака и не може да бъде поправена бързо.

И Унгария, и Словакия обвиниха Украйна, която възразява срещу техните покупки на руски петрол, в умишлено бавене на ремонта по политически причини, отбелязва Ройтерс.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че по-късно днес Путин ще обсъди въпроса със Сиярто, който често посещава Москва.

"Знаете купувачите на нашия петрол, като Унгария Словакия, които са изправени пред шантаж от режима в Киев. Това се отнася до шантаж, свързан с умишленото блокиране на доставките по петролопровода "Дружба". Разбира се, това ще бъде обсъдено днес", каза Песков.

Той заяви, че европейските страни не са поискали от Русия да възобнови енергийните доставки, имайки предвид случващото се в Иран.

Дмитрий Песков

