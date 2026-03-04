Анкара потвърди: Иран е изстрелял балистична ракета срещу Турция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерството на отбраната в Турция потвърди, че иранска балистична ракета е била изстреляна срещу страната.

По-рано днес служебният министър на отбраната Атанас Запрянов пръв съобщи за изстреляните ракети и каза, че спешно трябва да се свика нов съвет по сигурността, защото събитията променят коренно нашата оценка за военната операция на САЩ и Израел срещу Иран.

Иранската балистична ракета е пресякла въздушното пространство над Ирак и Сирия и се е насочила към турското въздушно пространство, съобщи Turkiye Today. Тя е спряна от въздушните и ракетни отбранителни сили на НАТО в Източното Средиземноморие.

Отломки от прехващащото оръжие са паднали в район Дортьол в провинция Хатай, след като ракетата е била унищожена във въздуха.

Потвърдено, че отломките принадлежат на прехващащото оръжие за противовъздушна отбрана, а не на приближаващата се ракета. Не се съобщава жертви или ранени.

Доклади от Shafaq News и North Press Agency посочват, че иранската балистична ракета е била пресечена над Камишли в североизточна Сирия, близо до турската граница.

Военната база Инджирлик в Турция се контролира и управлява от турската армия, въпреки че в нея са разположени американски войски. Според медийни съобщения САЩ имат над 1000 военнослужещи в Инджирлик.

Турското министерство на отбраната заяви, че решимостта и способността на Турция да гарантира сигурността на страната и гражданите си са на най-високо ниво.

„Турция подкрепя регионалната стабилност и мир и е в състояние да гарантира сигурността на територията и гражданите си, независимо откъде идва заплахата", се казва в изявлението.

В изявлението още се казва, че ще бъдат предприети всички стъпки, за да бъде защитена територията и въздушното пространство на страната.

"Напомняме на всички страни, че имаме право да отвърнем на всяка враждебна атака срещу страната ни", пише в изявлението.

Турция предупреди всички страни да не предприемат стъпки, които биха довели до по-нататъшно разширяване на конфликта в региона, като заяви, че ще продължи консултациите с НАТО и други съюзници по този въпрос.