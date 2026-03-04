Анкара потвърди: Иран е изстрелял балистична ракета срещу Турция

Министерството на отбраната в Турция потвърди, че иранска балистична ракета е била изстреляна срещу страната.
По-рано днес служебният министър на отбраната Атанас Запрянов пръв съобщи за изстреляните ракети и каза, че спешно трябва да се свика нов съвет по сигурността, защото събитията променят коренно нашата оценка за военната операция на САЩ и Израел срещу Иран.
Иранската балистична ракета е пресякла въздушното пространство над Ирак и Сирия и се е насочила към турското въздушно пространство, съобщи Turkiye Today. Тя е спряна от въздушните и ракетни отбранителни сили на НАТО в Източното Средиземноморие.
Отломки от прехващащото оръжие са паднали в район Дортьол в провинция Хатай, след като ракетата е била унищожена във въздуха.
Потвърдено, че отломките принадлежат на прехващащото оръжие за противовъздушна отбрана, а не на приближаващата се ракета. Не се съобщава жертви или ранени.
Доклади от Shafaq News и North Press Agency посочват, че иранската балистична ракета е била пресечена над Камишли в североизточна Сирия, близо до турската граница.
Военната база Инджирлик в Турция се контролира и управлява от турската армия, въпреки че в нея са разположени американски войски. Според медийни съобщения САЩ имат над 1000 военнослужещи в Инджирлик.
Турското министерство на отбраната заяви, че решимостта и способността на Турция да гарантира сигурността на страната и гражданите си са на най-високо ниво.
„Турция подкрепя регионалната стабилност и мир и е в състояние да гарантира сигурността на територията и гражданите си, независимо откъде идва заплахата", се казва в изявлението.
В изявлението още се казва, че ще бъдат предприети всички стъпки, за да бъде защитена територията и въздушното пространство на страната.
"Напомняме на всички страни, че имаме право да отвърнем на всяка враждебна атака срещу страната ни", пише в изявлението.
Турция предупреди всички страни да не предприемат стъпки, които биха довели до по-нататъшно разширяване на конфликта в региона, като заяви, че ще продължи консултациите с НАТО и други съюзници по този въпрос.