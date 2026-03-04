ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петролът на ОПЕК поскъпна до 81 долара за барел

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22402835 www.24chasa.bg

Анкара потвърди: Иран е изстрелял балистична ракета срещу Турция

66320
Балистична ракета. Снимката е илюстративна Снимка: 24 часа архив

Министерството на отбраната в Турция потвърди, че иранска балистична ракета е била изстреляна срещу страната.  

По-рано днес служебният министър на отбраната Атанас Запрянов пръв съобщи за изстреляните ракети и каза, че спешно трябва да се свика нов съвет по сигурността, защото събитията променят коренно нашата оценка за военната операция на САЩ и Израел срещу Иран.

Иранската балистична ракета е пресякла въздушното пространство над Ирак и Сирия и се е насочила към турското въздушно пространство, съобщи Turkiye Today. Тя е спряна от въздушните и ракетни отбранителни сили на НАТО в Източното Средиземноморие.

Отломки от прехващащото оръжие са паднали в район Дортьол в провинция Хатай, след като ракетата е била унищожена във въздуха.

Потвърдено, че отломките принадлежат на прехващащото оръжие за противовъздушна отбрана, а не на приближаващата се ракета. Не се съобщава жертви или ранени.

Доклади от Shafaq News и North Press Agency посочват, че иранската балистична ракета е била пресечена над Камишли в североизточна Сирия, близо до турската граница.

Военната база Инджирлик в Турция се контролира и управлява от турската армия, въпреки че в нея са разположени американски войски. Според медийни съобщения САЩ имат над 1000 военнослужещи в Инджирлик.

Турското министерство на отбраната заяви, че решимостта и способността на Турция да гарантира сигурността на страната и гражданите си са на най-високо ниво.

„Турция подкрепя регионалната стабилност и мир и е в състояние да гарантира сигурността на територията и гражданите си, независимо откъде идва заплахата", се казва в изявлението.

В изявлението още се казва, че ще бъдат предприети всички стъпки, за да бъде защитена територията и въздушното пространство на страната. 

"Напомняме на всички страни, че имаме право да отвърнем на всяка враждебна атака срещу страната ни", пише в изявлението. 

Турция предупреди всички страни да не предприемат стъпки, които биха довели до по-нататъшно разширяване на конфликта в региона, като заяви, че ще продължи консултациите с НАТО и други съюзници по този въпрос.

Балистична ракета. Снимката е илюстративна

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание