Атака срещу петролен терминал на Саудитска Арабия

Обектът "Рас Танура" на саудитското петролно предприятие "Арамко" (Aramco), в който се намира най-голямата рафинерия в страната и ключов терминал за износ на суров петрол, беше подложен на нов обстрел от неизвестен извършител, предаде Ройтерс, като се позова на информация от четири свои източници.

Преди два дни беше съобщено, че атака с дрон срещу комплекса е довела до затваряне на рафинерията.

Първоначалните данни сочат, че атаката срещу рафинерията в "Рас Танура" е била извършена с дрон и не е нанесла щети, съобщи говорителят на министерството на отбраната на Саудитска Арабия, според държавната информационна агенция. Тя цитира и източник от министерството на енергетиката, според който няма прекъсване на доставките.

Саудитска Арабия и други регионални производители на петрол от Персийския залив, като ОАЕ, Кувейт и Ирак, не могат да транспортират петрол през Ормузкия пролив, откакто САЩ и Израел започнаха атаките срещу Иран в петък.

Стотици кораби са акостирали от двете страни на пролива като предпазна мярка, а Иран заяви, че ще стреля по всеки кораб, който се опита да премине по тесния морски път, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.