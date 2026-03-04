Мицотакис: Мисията ни в Кипър е отбранителна и мирна

Нашата мисия в Кипър е отбранителна и мирна. Това заяви премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис по време на днешната парламентарна дискусия за развитието на събитията в Близкия изток, предавана на живо от местни медии и цитирана от БТА.

По отношение на изпращането на военна техника в Кипър, която да укрепи сигурността на страната, Мицотакис заяви, че „Гърция присъства с отговорност и сила там, където я призовава националният дълг", както и че поставя модернизираните си въоръжени сила в служба на гръцките общности.

До този момент Гърция е изпратила фрегатите „Кимон" и „Псара", както и четири самолета F-16 Viper, потвърди премиерът на Гърция. Първоначално бе съобщено, че самолетите са два.

„В тази сложна обстановка нашата позиция е ясна. Подкрепяме деескалацията и връщането към дипломацията", каза още Мицотакис в речта си от парламентарната трибуна.

Министър-председателят подчерта, че става дума за военни събития с голям мащаб и висока интензивност, които показват колко бързо се променя картата на глобалните геополитически отношения. Той заяви, че Гърция подкрепя деескалацията на конфликтите, спазването на международното право и сигурността на международното корабоплаване. По думите му страната е поставена както в дипломатическа, така и в отбранителна готовност, като съществува и специален план за организирано завръщане на гръцките граждани от страните в Персийския залив, когато условията позволят това.

Мицотакис отбеляза още, че вниманието на Атина е насочено и към Кипър заради близостта му до зоната на конфликта. Той увери, че са засилени мерките за охрана на ключови военни обекти и че се разглеждат различни сценарии, включително възможни икономически последици. Премиерът призова политическите сили да поставят националния интерес над партийните различия и подчерта, че външната политика трябва да се води на основата на национални, а не на идеологически основи.