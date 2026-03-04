ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Папа Лъв XIV призова за мир след ескалацията в Близкия изток

1112
Папа Лъв XIV Снимка: Виолина Христова

Папа Лъв XIV отправи нов призив за мир по време на седмичната си обща аудиенция на площад "Свети Петър" във Ватикана днес, на фона на ескалацията след ударите на Съединените щати и Израел срещу Иран и последвалите ответни действия на Техеран, предаде италианската новинарска агенция АНСА, цитирана от БТА.

"Нека продължим нашето великопостно пътуване в дух на покаяние и обръщане към вярата, молейки се за Божията милост и мир за нас и за целия свят", каза папата в приветствието си към немскоезични поклонници.

Папа Лъв XIV

