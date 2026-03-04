ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия: Американско-израелските удари представляват заплаха за иранската атомна електроцентрала в Бушехр

Говорителката на външното ведомство на Русия Мария Захарова Снимка: Twitter/@H4ckManac

Министерството на външните работи на Русия предупреди днес, че иранската атомна електроцентрала в Бушехр е застрашена от американско-израелските въздушни удари и че се чуват взривове само на няколко километра от периметъра на обекта, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

Говорителката на външното министерство Мария Захарова заяви, че военната кампания поставя сериозни препятствия пред усилията на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) да наблюдава обстановката.

„Според оценките на нашите руски атомни специалисти, съществува заплаха за централата, тъй като се чуват взривове буквално на километри от нейната защитна линия", каза Захарова.

По думите ѝ Москва се надява, че МААЕ ще предостави обективна оценка на рисковете за ядрената сигурност в следствие на американско-израелските удари.

„Разбира се, очакваме ръководството на МААЕ да намери сили да реагира ясно и обективно на беззаконието, с което се занимават в момента САЩ и Израел и да даде безпристрастна и технически обоснована оценка на потенциалните радиологични рискове", каза Захарова.

„Няма друга възможност, тоест на карта е поставена репутацията на МААЕ и на хората, които я ръководят", добави тя.

МААЕ междувременно заяви, че са видими щети по две сгради в близост до ядрения обект в Исфахан, но че няма щети по обектите, където се съхраняват ядрените материали и към момента няма риск от освобождаване на радиологични материали.

