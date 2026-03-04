ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Макрон изрази солидарност със Санчес след търговск...

Анкара: Всички необходими мерки за защита на нашата територия ще бъдат предприети без колебание

Анкара.

Ръководителят на Дирекцията по комуникации към турското президентство Бурханеттин Дуран коментира новината за свалянето на иранска балистична ракета, насочила се към турското въздушно пространство, в публикация в Екс, в която изрази готовността на Анкара за предприемане на мерки за защита на територията и въздушното пространство на страната.

„Нашите институции следяха ситуацията в реално време и в пълна координация. Нашата решимост и способност да гарантираме сигурността на нашата страна и на нашия достоен народ са на най-високо ниво. Всички необходими мерки за защита на нашата територия и въздушно пространство ще бъдат предприети без колебание. Всякакви враждебни действия, с които може да се сблъскаме, ще бъдат посрещнати с необходимия отговор в рамките на международното право. В този процес ще се поддържа консултация и сътрудничество с НАТО и нашите съюзници", написа Дуран, като повтори призива на Анкара „всички страни да се въздържат от стъпки, които биха могли да ескалират напрежението в региона и да доведат до разпространение на конфликтите в по-широк мащаб".

„Любезно молим нашите медийни организации и потребителите на социални мрежи да проявяват по-голяма чувствителност и да се въздържат да гласуват доверие на новинарски съобщения и публикации, които изискват проверка, могат да предизвикат обществена паника или да съдържат дезинформация. Важно е да се проявява предпазливост по отношение на информация и публикации, различни от тези, издадени от нашите официални власти", посочва още Дуран в изявлението си, като подчертава: „Турция ще продължи да изпълнява своите отговорности по конструктивен начин за намаляване на напрежението в региона и за разрешаване на проблемите чрез мирни средства", съобщи БТА.

