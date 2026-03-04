Турция призова Иран да се въздържа от разширяване на конфликта

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турският външен министър Хакан Фидан се е обадил на иранския си колега Абас Арагчи, след като иранска балистична ракета беше прехваната и свалена край границата на Турция със Сирия.

Пръв новината съобщи служебният министър на отбраната Атанас Запрянов, а малко по-късно Анкара потвърди, че ракетата е била насочена към въздушното пространство на Турция.

Фидан е разговарял с Арагчи и е призовал Техеран да се въздържа от действия, които биха могли да разширят конфликта в региона, пише Turkiye Today.

„Външният министър Фидан проведе телефонен разговор с иранския си колега Арагчи", съобщиха източници от турското външно министерство.

„Нашият министър изрази реакцията ни по повод балистичната ракета, която беше засечена да се движи към турското въздушно пространство, след като беше изстреляна от Иран, и беше неутрализирана, и заяви, че трябва да се избягват всички стъпки, които биха могли да доведат до разширяване на конфликта", отбелязаха източниците.

Разговорът се състоя веднага след като Министерството на националната отбрана на Турция (MoND) обяви, че въздушните и ракетни отбранителни елементи на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие, са пресекли иранската балистична ракета.

Отломки от прехващащото оръжие са паднали в район Дортьол в провинция Хатай, след като ракетата е била унищожена във въздуха.

Потвърдено, че отломките принадлежат на прехващащото оръжие за противовъздушна отбрана, а не на приближаващата се ракета. Не се съобщава жертви или ранени.

Доклади от Shafaq News и North Press Agency посочват, че иранската балистична ракета е била пресечена над Камишли в североизточна Сирия, близо до турската граница.