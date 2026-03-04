ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дрон удари американска военна база близо до Багдад, съобщиха иракски медии

Военен дрон "Шахед" СНИМКА: frontierindia

Дрон удари американска военна база близо до иракската столица Багдад днес, съобщиха иракските медии, позовавайки се на представители на службите за сигурност, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Няма данни за щети при атаката, извършена на фона на ескалация на напрежението в Близкия изток след началото на американско-израелските атаки срещу Иран в събота.

Междувременно въоръжено движение, което е съюзено с Техеран, пое днес отговорност за атака с дрон срещу американска база в Ербил в кюрдския регион и заяви, че е ударила и хотел в града, където според нея са били настанени американски войници.

Ирак споделя около 15000-километрова граница с Иран, а Ислямската република упражнява значително политическо, икономическо и военно влияние върху съседната си страна. Част от шиитската общност в Ирак се опасява, че отслабването на Иран може да подкопае и тяхното политическо влияние, а наблюдатели се опасяват, че събитията в Техеран могат да предизвикат и нови безредици в Ирак.

Страната преживява тежка политическа криза от години, откакто американската инвазия свали дългогодишния диктатор Саддам Хюсеин през 2003 г., отбелязва ДПА.

Няколко месеца след парламентарните избори, Ирак все още е в процес на формиране на правителство. Предишните правителства в Багдад се стремяха да поддържат добри отношения както с Техеран, така и с Вашингтон.

Съединените щати и Израел нанесоха удари в Ирак през последните дни, успоредно с военните си операции срещу Иран.

Според доклади са убити най-малко 11 членове на въоръжени движения, лоялни на Иран, но няма официално потвърждение за смъртта им.

