Израелските сухопътни сили нахлуха в южния ливански град Хиям

Израелските сухопътни сили нахлуха днес в град Хиям като част от засилената си офанзива в Южен Ливан, съобщи националната новинарска агенция на Ливан ННА, цитирана от БТА.

В същото време израелската армия нареди евакуация в южната част на страната, призовавайки жителите да се изтеглят на север от река Литани. Заповедта беше издадена на третия ден от пълномащабните военни действия срещу подкрепяната от Иран ливанска групировка "Хизбула". Макар че по-рано бяха издадени предупреждения към жителите да напуснат десетки села в южната част на Ливан, днешната заповед обхваща най-широк периметър, отбелязва Ройтерс.

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви вчера, че е упълномощил армията да напредне и да поеме контрол над допълнителни позиции в Ливан.

Според ливанското здравно министерство при израелските удари са убити десетки хора от понеделник насам, а хиляди ливанци са напуснали домовете си.

Ескалацията в Ливан започна преди два дни. "Хизбула" откри огън срещу израелски позиции, заявявайки, че действа в отговор на убийството на иранския върховен лидер Али Хаменей при американско-израелска атака срещу Иран.

Израелски въздушен удар днес порази четириетажна сграда в източния ливански град Баалбек. Шестима души загинаха, а 15 бяха ранени, съобщи ННА, като добави, че спасителни екипи продължават да търсят изчезнали.

Групировката "Хизбула" обяви, че е извършила няколко атаки днес, включително удар с прецизно управляема ракета по военен обект в Северен Израел.

Израелски военен говорител заяви, че армията е атакувала над 250 обекта на "Хизбула" в цял Ливан в рамките на 48 часа.